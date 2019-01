La chronique de FX Pietri : les rabais sur les tarifs d'autoroutes promis par l'exécutif va-t-il durer ?

Les usagers réguliers d'autoroutes pourront bénéficier d'un rabais de 30% sur le tarif des péages à partir de dix allers-retours par mois. L'accord a été conclu le 17 janvier 2019 entre le gouvernement et les concessionnaires d'autoroutes. Toutefois, selon François-Xavier Piétri, cela ne va pas empêcher ces derniers d'augmenter globalement leurs tarifs de 1,8% à partir du 1er février. Au-delà des péages, le gel des tarifs obtenu par Emmanuel Macron auprès des assureurs, des banquiers et des fournisseurs d'énergie risque-t-il de ne pas durer ?



