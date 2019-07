La chronique de FX Pietri : "Libération fiscale", une évolution ?

L'Hexagone détient le record des prélèvements obligatoires. Selon l'enquête de l'institut Molinari, tout ce que les Français ont gagné jusqu'au 18 juillet 2019 est destiné à l'État. Mais à partir de ce vendredi, on commence à travailler pour nous-mêmes. Malgré tout, on a gagné huit jours par rapport à l'année dernière au cours de la laquelle la libération fiscale était intervenue le 27 juillet. Comment expliquer cette évolution ? Quid des dépenses publiques ?



