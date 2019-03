La chronique de FX Pietri : Livret A, un refuge pour les Français

Le livret A frôle actuellement des niveaux records. En effet, les Français ont déposé près de deux milliards d'euros sur leur compte épargne en février. "C'est d'autant plus étonnant, car on perd de l'argent avec les livrets, et qu'ils ne rapportent que 0,75% avec une inflation autour de 1,8%" affirme François-Xavier Pietri. Comment expliquer cet engouement ?



Ce vendredi 22 mars 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de l'engouement des Français pour le livret A.