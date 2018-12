La chronique de FX Pietri : vers une forte hausse du pouvoir d'achat en 2019

Selon les chiffres de l'Insee, le pouvoir d'achat des Français va progresser de 3% en 2019, soit le double de ce qui était prévu en 2018.



Ce mercredi 19 décembre 2018, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle des prévisions de l'Insee en termes de croissance et de pouvoir d'achat pour 2019. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 19/12/2018, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.