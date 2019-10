La Chronique éco : Classes moyennes, enfin gagnantes !

L'ECO - D'après une étude de l'IPP, toutes les mesures pour les gilets jaunes en faveur du pouvoir d'achat vont profiter aux classes moyennes.

Emmanuel Macron n'est plus le président des riches. Alors que jusqu'ici, les classes moyennes étaient souvent les sacrifiées, elles vont enfin profiter du budget 2020, en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Une hausse du pouvoir d'achat due en partie aux mesures pour les gilets jaunes. C'est ce que révèle une étude de l'Institut des politiques publiques. Qui y gagne précisément ? Quid des plus riches et des plus pauvres ?



