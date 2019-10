La Chronique éco : les frais bancaires augmentent ?

L'ECO - Ce vendredi, François-Xavier Pietri nous parle des frais bancaires qui risquent de grimper malgré l'engagement des banques vis-à-vis du gouvernement.

Un rapport de l'Observatoire des frais bancaires est sorti. Celui-ci stipule que malgré la baisse des frais imposée par le gouvernement aux banques françaises en fin 2018, ils sont considérés parmi les plus cher en Europe. Puis, les banques multiplient des pratiques tarifaires qui pénalisent des clients notamment les plus fragiles. Et bien que ces organismes se sont engagés auprès du gouvernement à ne pas augmenter les frais bancaires en 2019, ils n'ont joué le jeu qu'à moitié. Les frais bancaires risquent d'ailleurs d'augmenter. Comment l'expliquer ?



