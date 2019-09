La Chronique éco : Macron et la politique du carnet de chèques

Le gouvernement a dû faire un chèque de 750 millions d'euros, à raison de 250 millions par an, aux urgentistes pour dénouer la crise qui perdure depuis bientôt six mois. L'Hexagone consacre pourtant 200 milliards d'euros par an à la santé, auxquels 70 milliards sont consacrés aux hôpitaux. Un autre chèque de 17 milliards a été attribué pour résoudre la crise des gilets jaunes. Les coûts des arrêts maladies, des entreprises et des niches fiscales ne sont pas en reste. Où le gouvernement trouve-t-il tout cet argent ?



