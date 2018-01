La colère des commerçants gronde

Les petits commerçants se plaignent de l'augmentation des charges imposées par l'État. C'est le cas de l'installation d'une caisse enregistreuse contre les fraudes fiscales qui coûte 1 700 euros, de la hausse du RSI. Un épicier de la Meuse s'exprime sur le sujet en insistant sur le besoin d'aide et non de rajout de charges financières.



