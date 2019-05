Les communications téléphoniques vers l'UE ne nous ruinent plus !

Les frais d'itinérance sur nos forfaits en voyage ont été supprimés depuis deux ans. Les appels sont désormais facturés aux mêmes prix que sur le territoire et c'est aussi valable pour les messages. Cela a décuplé l'usage d'internet et l'émission d'appel lors des déplacements à l'étranger. Par ailleurs, l'Europe a également pris des décisions pour plafonner les communications entre les pays de l'Union. La facture est désormais au maximum de 19 centimes par minute pour les appels et six centimes pour les SMS.



