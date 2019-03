La Cour des comptes poursuit sa chasse aux micro-taxes

Il existe plus d'une centaine de micro-taxes dont les rendements sont inférieurs à 150 millions d'euros par an. Parmi elles, la taxe sur les huiles végétales, celle sur le balayage de trottoir ou encore la taxe funéraire. Souvent, leurs prélèvements coûtent plus cher que ce qu'elles rapportent. La Cour des comptes propose d'en faire l'inventaire exhaustif pour en supprimer certaines et en regrouper d'autres afin de faire baisser le coût de collecte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.