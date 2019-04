La croissance en hausse de 0,3%

Les chiffres du ministère de l'Economie et des Finances viennent de tomber. La croissance est en hausse de 0,3% au premier trimestre 2019, contre 0,4% prévue par l'Insee en décembre. La consommation s'est bien tenue malgré le mouvement des gilets jaunes, et devrait être maintenue tout au long de l'année. Et pour cause, les mesures à dix milliards d'euros pour le pouvoir d'achat ne sont pas toutes entrées en vigueur et il y a aussi celles annoncées jeudi dernier. Toutefois, le commerce extérieur est encore dans le rouge. A quoi doit-on s'attendre ?



