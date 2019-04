La croissance en hausse de 0,3% au premier trimestre

Les chiffres du ministère de l'Economie et des Finances viennent de tomber. La croissance est en hausse de 0,3% au premier trimestre 2019, contre 0,4% prévue par l'Insee en décembre. La consommation s'est bien tenue malgré le mouvement des Gilets jaunes et devrait se maintenir tout au long de l'année. Et pour cause, les mesures à dix milliards d'euros pour le pouvoir d'achat ne sont pas encore toutes entrées en vigueur. Sans oublier les nouvelles annonces prononcées fin avril. Toutefois, le commerce extérieur est encore dans le rouge. A quoi doit-on s'attendre ?



