La culotte fête ses 100 ans

La culotte a été créée en 1918. Après avoir été dépassée par le string et le tanga, elle reprend de la couleur. Elle devient de plus en plus à la mode. Elle est même à l'honneur au salon International de la lingerie à Paris. Retour sur l'histoire de cette lingerie.



