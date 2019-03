La distribution des chèques énergie commence pour 5,8 millions de ménages : avez-vous droit au dispositif ?

Ils sont envoyés à partir de ce lundi 25 mars et tout au long du moins d'avril. Les chèques énergie remplacent les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité depuis janvier 2018. Adressés automatiquement par courrier postal aux bénéficiaires, ils sont destinés aux Français les plus modestes.





Cet automne, à la suite du mouvement social des Gilets jaunes, le gouvernement a décidé à la fois d'étendre le système à deux millions de foyers supplémentaires et d'augmenter son montant (qui dépend des revenus). Les modalités de ce dispositif, modifié par un décret publié le 27 décembre 2018, sont détaillées dans l'article R124-1 et suivants du Code de l'énergie. Présentation.