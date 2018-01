La folie de la truffe : comment se repérer ?

Le tuber melanosporum, plus connu sous le nom de truffe, était déjà très apprécié des Romains. Ce champignon rare peut coûter jusqu'à 900 euros le kilo suivant les variétés. Et pourtant, des produits beaucoup moins ruineux prétendent contenir de la truffe. Alors, comment s'y retrouver ?



