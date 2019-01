La Française des jeux a rapporté 3,3 milliards d'euros à l'Etat en 2018

C'est notamment grâce à l’investissement dans le numérique que la société affiche de tels résultats. Les mises numérisées en point de vente et en ligne progressent de 46% et représentent 2,4 milliards d'euros, soit 15% des mises totales.





Le lancement des jeux Mission Patrimoine a été "un plein succès" selon le communiqué de la FDJ. Les Français ont misé pour 187 millions d'euros, et 21 millions ont été réattribués à la restauration du patrimoine français en péril. La PDG de la Française des Jeux, Stéphane Pallez, a indiqué à l'AFP : "C'était la première fois qu'on vendait un ticket de grattage à 15 euros, et on a vendu l'ensemble des tickets en quatre mois. Le jeu a trouvé un écho favorable y compris auprès de gens qui ne jouaient pas, et qui ont trouvé que cela avait du sens".





Les paris sportifs ont également progressé de 21%, dépassant ainsi les 3 milliards d'euros de revenus. Principalement grâce à la Coupe du Monde, qui a représenté un record de paris à 333 millions d'euros soit 75% de plus qu'en 2014. Les jeux de tirage et de grattage restent néanmoins l'activité principale de l'opérateur public, avec 3,2% de croissance et 7,69 milliards d'euros de mises. L'activité de loterie en revanche, comme le Loto, l'Euromillions ou le Keno, est en repli de 1,9%, à 5,07 milliards d'euros.