La guerre des matelas : il existe de bons plans pour dormir tranquille

En général, le sommeil est vital pour notre santé. Le choix du matelas pour dormir paisiblement est donc crucial. Cependant, les Français sont de plus en plus nombreux à ne plus l'essayer et à passer par internet pour en commander. Quels sont donc leurs intérêts à prendre ce risque ? En tout cas, le marché de la literie, dynamisé par de nouveaux concepts, est en pleine forme. Il enregistre plus de 5% des ventes chaque année.



