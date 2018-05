La location de camping-car, très prisée durant les beaux jours

Quoi de plus pratique pour profiter des beaux jours que de sillonner les routes dans un camping-car ? Sensations de liberté garanties. Des sites internet permettent notamment d'en louer à des prix tout à fait convenables. Le tarif est, en moyenne, de 800 euros la semaine plus 84 euros d'assurance. Et cela marche. Près de 11 000 transactions ont été enregistrées l'année dernière. En effet, la location de camping-car sur Internet est de 20% moins cher que chez des loueurs professionnels. Ces derniers se disent victimes de concurrence déloyale.



