La loi Alimentation va-t-elle faire augmenter les prix en grande surface ?

Les offres comme un paquet acheté, un paquet offert ou trois pour le prix de deux, ne seront bientôt qu'un souvenir. La loi Alimentation, adoptée mardi 2 octobre à l'Assemblée nationale, prévoit en effet d'interdire les supers rabais. Plus de 65% des consommateurs profitent régulièrement de ces promotions permettent d'économiser en moyenne 140 euros par an et par foyer.