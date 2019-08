Le nombre des bénéficiaires de la prime d'activité en hausse de 52% : vérifiez si vous y êtes vous aussi éligible

Son versement n'est pas encore automatique mais, déjà, ceux qui peuvent y prétendre sont toujours plus nombreux à effectuer les démarches pour la demander. La prime d'activité a ainsi été attribuée à 4,1 millions de foyers au premier trimestre 2019, pour un montant moyen de 173 euros par mois (contre 155 euros un an plus tôt), selon les chiffres communiqués ce lundi 5 août par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). Cela représente 52,2% de ménages bénéficiaires de plus qu'il y a un an, précise cet organisme chargé de son versement, soit 1,4 million de foyers supplémentaires en douze mois, selon nos calculs.