La prime de Noël a été versée : "C'est vraiment un soulagement"

La prime de Noël a été versée ce vendredi 13 décembre à 2,3 millions de foyers parmi les plus modestes. Un petit coup de pouce qui va aider bon nombre de nos concitoyens à vivre plus sereinement la période des fêtes. La somme leur permettra de s'offrir un réveillon et de se sentir comme tout le monde pour une fois.