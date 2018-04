La question du jour : comment expliquer la chute de la production mondiale de vin ?

Le vin est l'un des symboles de la gastronomie et de l'art de vivre à la française, mais les périodes de gel tardif et de grêle ont endommagé une partie de la production de vin en 2017. Cette météo défavorable a touché toutes les zones productrices de vin du pays ainsi qu'en Europe. Les trois principaux producteurs de vin sont pourtant européens et la production mondiale a ainsi baissé de 8%. Quels sont les autres facteurs de cette chute ? C'est notre question du jour.



