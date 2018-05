La question du jour : que prévoit exactement l'accord entre les fabricants de camembert ?

Plusieurs grands chefs étoilés ont dénoncé un accord entre les fabricants de camembert. En effet, après des décennies de discussion, le fromage le plus populaire du pays, fait à base de lait cru, pourra également être élaboré avec du lait pasteurisé. Alors, que prévoit exactement cet accord ? Ce symbole national va-t-il devenir une vulgaire pâte molle sans goût ?



