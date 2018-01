La question du jour : quel carburant alternatif choisir pour les voitures à essence ?

Si vous êtes propriétaires d'une voiture à essence, il est possible de remplir votre réservoir avec un carburant qui coûte beaucoup moins cher : le bioéthanol. Si le SP 95 se vend aujourd'hui à 1,46 euro le litre, le superéthanol ne coûte en moyenne que 0,69 euro. Les constructeurs estiment qu'un automobiliste peut ainsi gagner jusqu'à 500 euros d'économies par an. Toutefois, un petit investissement est à prévoir pour rendre votre véhicule compatible au bioéthanol. En effet, vous devez faire installer un petit boîtier électronique qui coûte entre 700 et 1 300 euros.



