La question du jour : qui pollue le plus entre le diesel et l'essence ?

L'essence est reconnue comme le carburant le plus polluant. Les voitures qui roulent avec émettent 20% de CO2 de plus que celles avec du diesel. De son côté, le diesel est moins nocif pour l'atmosphère. Cependant, il est très dangereux pour l'homme. Ainsi, si on compare le diesel et l'essence sur le plan de la pollution, le diesel a une moins bonne image. Est-ce vraiment justifié ? C'est notre question du jour.



