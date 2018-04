Taux minimal du livret A : quels sont les changements concrets à prévoir ?

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a confirmé que le taux minimal pour le Livret A "ne baissera jamais en dessous de 0,5%". Actuellement, son rendement a été gelé à 0,75% jusqu’au 31 janvier 2020 et cela établit une moyenne nationale de 32,80 euros de taux d’intérêt annuel. Quels sont les changements concrets à prévoir ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.