La réforme des APL ne sera finalement appliquée qu'à partir du 1er avril

Cinq jours avant, le gouvernement enclenche le frein à main. Le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, a annoncé que la décision avait été prise de décaler l'application de la réforme des APL du 1er janvier au 1er avril "pour la mettre en oeuvre avec un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires".

Il assure qu'elle n'est "pas remise en cause et permettra de déterminer de façon plus juste le montant d'APL à verser en fonction de la situation des allocataires et de la réalité des ressources". D'ici quatre mois, le calcul des allocations logement sera fait à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus ceux remontant à deux ans, comme c'est le cas actuellement.