La SNCF, en tête des pires entreprises de l'année... et ça n'a rien à voir avec la grève

Dans son palmarès des pires entreprises de l'année, 60 millions de consommateurs a aussi décerné à la Fnac un "Cactus de la pire pratique", à cause d’assurances vendues avec des téléphones et tablettes. Présentées comme "gratuites et résiliables à tout moment sur un coup de fil", ces assurances sont - selon 60 M de consommateurs - bien plus difficile à résilier. Beaucoup de clients ont finalement découvert qu'ils s'étaient fait prélever jusqu'à 26 euros par mois, sans possibilité d'arrêter avant un an, et ce sans avoir signé aucun document, souligne le magazine. La Fnac affirme, de son côté, avoir mis en place "un processus de souscription qui lève tout risque d’ambiguïté : le client doit obligatoirement nous fournir son RIB et il reçoit automatiquement son contrat par mail", indique la chaîne de magasins.

Un "Cactus de la défaillance" a par ailleurs été attribué à la plateforme de vente de vêtements d’occasions Vinted : 60 millions de consommateurs a en effet reçu de nombreuses plaintes d'acheteurs qui, soit, ne recevaient jamais les articles, soit recevaient des colis endommagés ou vides, avec un "service après-vente totalement dépassé, qui n’apporte aucune solution". Enfin, le "Cactus du produit trop fragile" est revenu à la Switch de Nintendo, décrite comme "souvent défectueuse, avec des réparations facturées au prix fort".

Rappelons que cette sélection a été établie selon plusieurs critères : le nombre de plaintes (60 Millions en reçoit environ 2 000 par mois), le résultat des études, essais et enquêtes de l’année menées par le magazine, et les méfaits des entreprises à l’encontre de leurs clients, révélés par des lanceurs d’alerte ou les pouvoirs publics. Sans oublier une petite dose de subjectivité, "car il faut bien faire des choix".