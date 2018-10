SNCF : voici la date à laquelle vous pourrez acheter vos billets pour Noël

Notez bien cette date si vous comptez prendre le train à petit prix pendant les fêtes. Jeudi 11 octobre, à 6h15, la SNCF lancera ses ventes de billets de train pour le mois de décembre, et notamment les vacances de Noël (en temps normal, il est possible d'acheter un billet TGV trois mois à l'avance pile poil à partir de 0h01). Une sélection de destinations pour certaines dates et dans certains trains sera proposée dans la limite des places disponibles.





Les voyages en question sont à effectuer sur deux périodes différentes selon le type de train :

• du 9 décembre au 7 janvier inclus si vous comptez prendre un TGV ou un Intercités ;

• du 9 décembre au 5 juillet inclus pour un trajet à bord d'un OUIGO, y compris donc pour le début de l'été.