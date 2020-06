La superbe villa n'existe pas : comment éviter les arnaques à la location de vacances

Villa en bord de mer dont on découvre, une fois sur place, qu'elle n'existe malheureusement pas, virement effectué directement auprès d'un soi-disant propriétaire d'un chalet à la montagne qui ne donne finalement plus de nouvelles... Au moment de réserver ses vacances, il faut faire attention aux annonces bidons qui peuvent coûter cher.

Premier conseil donc : si vous passez par une plateforme de mise en relation entre particuliers, effectuez exclusivement la réservation et le paiement sur la dite plateforme. Car, comme nous l'expliquait par exemple Abritel dans un précédent article , suivre la procédure officielle de réservation permet ensuite, le cas échéant, d'être intégralement couvert et donc de se faire rembourser. Ne cédez donc pas si un prétendu propriétaire vous incite par exemple à payer en dehors de la plateforme afin d'éviter les frais. A noter que les contenus des messages envoyés par des usurpateurs depuis des boites mails privées peuvent, hélas, être tout à fait crédibles (nom, adresse, photo, texte de présentation) et même reprendre l'en-tête de la plateforme.

Autres conseils, énumérés cette fois-ci par l'association de consommateur UFC-Que Choisir : en cas de location conclue directement avec un particulier, en passant ou non par un service tiers, évitez bien sûr le règlement en liquide on en mandat cash. Soyez aussi particulièrement vigilant lorsqu'une offre est trop alléchante et, si un doute persiste, copiez-collez l'annonce dans un moteur de recherche. Si le texte ressort sur plusieurs sites et pour différents logements, c'est le signe que ce contenu est probablement frauduleux.