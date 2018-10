La taxe d'habitation est (encore) d'actualité : voici toutes les étapes de sa suppression

Elle arrive courant octobre dans les boites aux lettres (et sous sa forme dématérialisée sur Impots.gouv.fr). La taxe d'habitation est encore d'actualité cette année. Sa suppression, qui ne concerne que les résidences principales, se fera progressivement. Les contribuables les moins aisés en bénéficieront en priorité grâce à une réduction appliquée dès maintenant. Puis l'exonération sera étendue à tous, même pour les plus fortunés, d'ici à la fin du quinquennat. Qui aura droit à un dégrèvement à partir de cette année ? Comment cela va-t-il être mis en oeuvre ? Et à quel rythme ? LCI fait le point.