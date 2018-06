La télé, produit phare de la Coupe du monde de football

Comme tout les quatre ans, au moment de la Coupe du monde de football, les ventes de téléviseurs explosent. Cette période est en effet marquée par d'importantes promotions et un large choix de réferences en rayon. Les consommateurs en profitent ainsi pour changer de télés tout en s'informant sur les différentes technologies.



