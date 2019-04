La vérité sur nos impôts

La baisse des impôts figure parmi les principales propositions soulevées durant la conclusion du Grand débat. Pourtant, nos concitoyens savent peu de notre système fiscale. À combien s'élève les prélèvements dans notre pays ? Qui paye quoi ? Quels sont les dix impôts les plus lourds ? Comment sont-ils dépensés ?



Ce mardi 9 avril 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de notre système fiscal et des dix impôts les plus lourds dans notre pays. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 09/04/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.