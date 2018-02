Lactalis : la grande distribution reconnaît avoir remis en vente du lait rapporté par les clients

"Malheureusement, un certain nombre de produits ont été remis par mégarde dans le circuit de distribution : c'est la principale cause de la défaillance identifiée", a-t-il affirmé. En cause, regrette-t-il : une "mauvaise gestion des produits retournés en magasins par nos clients", soit plus de 9000 boîtes de lait infantile contaminé aux salmonelles au total.