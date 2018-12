Le billet de 500 euros disparaîtra le 27 janvier

AU REVOIR - Peu utilisé, le billet de 500 euros va tirer sa révérence. A partir du 27 janvier 2019, 17 des 19 banques centrales européennes n’en émettront plus. Seule l’Allemagne et l’Autriche continueront jusqu’en avril. Le billet de 500 euros ne représentait que 2,4% des billets en circulation et avait la mauvaise réputation de faciliter les activités illicites.