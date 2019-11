"Made in France" : le Bourbon pointu réunionnais, un café d'exception... à 25 euros la tasse !

Vingt-cinq euros la tasse, et jusqu'à 750 euros le kilo : le "Bourbon pointu" est l'un des cafés les plus chers au monde. Symbole du "Made in France", dont le salon a lieu du 8 au 11 novembre à Paris, il se cultive dans les montagnes de l'île de La Réunion, à 1.000 mètres d'altitude. De la récolte à la torréfaction, toute la production s'effectue dans seulement une vingtaine de petites exploitations et de manière 100% artisanale.