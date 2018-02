Le business des produits anti-poux rapporte

C'est un problème qui touche pratiquement neuf enfants sur dix. Il s'agit des poux. Alors, comment faire pour en finir ? Il existe de nombreuses méthodes et c'est un business particulièrement lucratif. Ainsi, la vente de produits anti-poux progresse chaque année. En 2016, ce secteur frôlait les cinquante millions d'euros de chiffre d'affaires.



