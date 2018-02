Le citron de Menton, un fruit idéal pour la confiture

Grâce à sa douceur, le citron de Menton est idéal pour être transformé en confiture. Non traitée, sa peau peut être consommée. De plus, ce citron ne contient aucune acidité et est totalement doux. D'ailleurs, les confituriers s'amusent à réveiller cette douceur grâce à divers mélanges. A déguster sur des tartines, une viande blanche ou sur un poisson, ces confitures raviront vos papilles.



