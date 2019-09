Le coup de rabot sur les exonérations fiscales de l'aide à domicile des seniors passe très mal

JT 13H - La nouvelle suscite de l'incompréhension auprès des personnes âgées. La suppression des avantages fiscaux liés à l'aide à domicile des seniors de plus de 70 ans engendrera de nombreuses conséquences.

L'aide à domicile est précieuse pour les personnes âgées. Pourtant, le gouvernement a confirmé son intention de supprimer l'exonération des charges sociales pour les seniors de plus de 70 ans qui emploient des gens à domicile. Une mesure qui passe mal du côté des 600 000 retraités concernés et qui suscite surtout l'incompréhension. A part alourdir les charges des personnes âgées, cela aura notamment pour effet de développer le travail au noir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.