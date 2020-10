Le coût de l'installation de Linky sera-t-il répercuté sur votre facture ?

Une publication Facebook, partagée plus de 12.000 fois, alimente les discussions. "Non seulement on vous l'installe de force, mais en plus à partir de l'année prochaine il va falloir le payer ce 'compteur tricheur'. Le prix (environ 130€), sera répercuté sur vos factures à partir de 2021 (15€/an sur une durée de 10 ans)", peut-on lire.

L'entreprise, qui s'estime dans son bon droit, note que "la rémunération du projet [...] a été évaluée par la commission de régulation de l’énergie qui l’encadre depuis 2007". Et insiste sur le fait que "le remplacement de 35 millions de compteurs en seulement 6 ans constitue un défi industriel et logistique hors norme, qui a permis la création de plusieurs milliers d’emplois".

Comme le souligne la Cour des comptes, "seuls les gains au niveau des consommateurs justifient économiquement le projet". Des gains promis par Enedis, qui peut notamment s'appuyer sur des chiffres fournis par l'Ademe. Cette dernière évoque "des taux d’économies d’énergie allant jusqu’à environ 8% en moyenne, et même 10% pour les gros consommateurs". Des estimations que juge incertaines l'UFC-Que Choisir.

Contacté par LCI, Enedis se montre très clair et assure qu'il n'y aura "aucun impact sur la facture des Français". Et pour cause : l'entreprise indique que le remplacement des anciens compteurs lui permet de réaliser chaque année des économies majeures, "les téléopérations permettent d'éviter un grand nombre de rendez-vous chez les clients, et ainsi de réduire le volume de déplacement. On mesure aujourd'hui avec les 28 millions de compteurs Linky les économies notables qui peuvent être réalisées".

Enedis estime que le montant de 15 euros annuels évoqué par l'UFC-Que Choisir ne repose sur aucun élément concret, et précise que sa rémunération est encadrée strictement par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci va certes répercuter les coûts sur la facture d’électricité*, mais sans pour autant que cela ne soit synonyme de hausse pour le client. La CRE devra en effet prendre en considération dans ses calculs les économies réalisées grâce à Linky par Enedis. Pour schématiser, Enedis glisse qu'on pourra voir dans cette adaptation une forme de "annule et remplace", insistant sur le fait que ses clients ne paieront pas davantage.

En conclusion, il est donc juste d'affirmer que l'installation des compteurs Linky est répercutée sur les consommateurs. Une opération jugée très avantageuse pour Enedis par la Cour des comptes mais qui devrait in fine également profiter au consommateurs. Ceux-ci vont en effet bénéficier de manière indirecte des économies réalisées par l'entreprise grâce à Linky et ne pas voir leur facture augmenter. C'est en tout cas la promesse du fournisseur d'énergie, qui assure observer grâce aux millions de compteurs déjà remplacés des économies structurelles et dans la consommation de ses clients.