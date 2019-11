Abonné à une carte de transport ? Votre collectivité locale vous offre peut-être le covoiturage

C'est une initiative de plus pour promouvoir l'économie du partage en ville. Nantes métropole intégrera le covoiturage à son offre de transport en commun à partir de mardi 19 novembre. Les usagers pourront ainsi effectuer certains trajets dans les 24 communes de l'agglomération pour le prix d'un ticket de tram. Les automobilistes seront quant à eux remboursés de 2 euros par trajet par passager (avec un supplément de 10 ct/km au delà de 20 km). Cela représente 100 euros par mois pour deux trajets par jour avec deux passagers, quatre jours par semaine et quatre semaines par mois, calcule par exemple le Réseau de transports en commun de l'agglomération nantaise ( Tan ).

Le dispositif baptisé Covoit'tan présentera notamment l'avantage d'apporter une nouvelle solution à certains trajets peu pratiques voire impossibles à effectuer actuellement en tram ou en bus, rapporte ce mercredi 13 novembre 20 minutes Nantes. Par exemple, "relier Thouaré à Carquefou nécessite plus d'1h15 de transport contre une vingtaine de minutes en voiture", précise le directeur de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Semitan), cité par l'édition locale du quotidien.

Concrètement, le service sera accessible sur smartphone via l'application Klaxit, spécialiste du covoiturage domicile-travail. Il appartiendra aux conducteurs comme aux passagers de définir leurs trajets et leurs horaires puis de réserver jusqu’à une semaine en avance. Les détenteurs d'un abonnement illimité se verront offrir la course, ceux qui possèdent un pass Libertan paieront 1,51 euro et les autres 2 euros.