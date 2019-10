Le fisc prévoit d'utiliser les réseaux sociaux pour cibler les fraudeurs

JT 20H - Le fisc va-t-il bientôt pouvoir enquêter sur les revenus et les patrimoines des citoyens, en s'appuyant sur les réseaux sociaux ? Un projet qui préoccupe la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

Passer au crible tout ce que l'on publie sur les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne et forum, de façon automatique. C'est le nouveau projet du gouvernement pour cibler les grands fraudeurs, grâce à un logiciel informatique. Cette expérimentation débutera en 2020, pour une durée de trois ans. Toutefois, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) s'en inquiète.



