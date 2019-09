Le grand format : la vie sur abonnement

En moyenne, un Français souscrit à cinq abonnements. Trente euros par mois pour aller sur Internet, dix euros par téléphone pour pouvoir envoyer des textos, quinze euros pour visionner un film ou une série à volonté, six euros pour acheter et recevoir ses produits en 24 heures... Les marques proposent de plus en plus de forfaits pour le plus grand bonheur des consommateurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.