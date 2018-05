Le Livret A, placement préféré des Français, fête ses 200 ans

Créé par deux hommes le 15 novembre 1818, le Livret A est l'ancêtre de la Caisse d'épargne. Il fête ses 200 ans la semaine du 22 mai. Très vite, ce placement a été victime de son succès. A l'époque, il a fallu déposer un franc pour en ouvrir un. Le petit livret est devenu géant car 270 milliards d'euros y sont épargnés. Quid de sa rentabilité ? Pourquoi est-il si populaire ? On en parle avec François-Xavier Pietri.



