Le maillot des Bleus a la cote dans les magasins

Le maillot des Bleus est la tendance vestimentaire en cet été 2018. Il faut compter 8 euros pour se procurer un ensemble. Le t-shirt officiel de la Fédération Française de Football coûte près de 85 euros. Les numéros 7 et 10, celui de Griezmann et de Mbappé, sont les plus prisés. Dans certains rayons, le maillot des Bleus est déjà en rupture de stock.



