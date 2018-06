Le marché des fruits et légumes bio continue de s'agrandir

De plus en plus de consommateurs et de producteurs s'intéressent au marché des fruits et légumes bio. En Haute-Garonne, le nombre de maraîchers dans ce domaine est passé de trois à près de 600 en 38 ans. La plupart d'entre eux pratiquent la vente directe. Notons que leurs principaux clients sont les familles et les acteurs de la restauration collective. Du côté de la grande distribution, la demande en produits bio a également progressé de 20% en sept ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.