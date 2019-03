Le mot de l'éco : l'assurance vie !

Pour la première fois depuis que ce type de placement existe, l'assurance vie a rapporté moins que l’inflation en 2018, en moyenne seulement 1,7% ! On parle des contrats en euros, qui sont les plus sûrs. En réalité, si l’assurance vie rapporte si peu, c’est parce que les assureurs mettent de l’argent de côté : sur 100 euros de gagnés, 70 sont rendus aux épargnants et 30 sont gardés par les assureurs. Et c’est légal ! Ces réserves, elles sont censées être là pour amortir les coups durs. Mais les assureurs en abusent. Leur but : inciter les épargnants à choisir d’autre types de placements, plus rentables…pour les assureurs !