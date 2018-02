Le nouveau compteur d'électricité Linky suscite la méfiance des communes

Déjà présent dans huit millions de foyers, Linky était censé faciliter la vie des Français. Pourtant, la Cour des comptes estime que le déploiement de ce nouveau compteur, proposé par Enedis, ne profite guère aux consommateurs. Et plusieurs centaines de communes s’opposent à son installation sur leur territoire.



