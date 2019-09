Le parking, un placement qui rapporte

JT 20H - De plus en plus d'investisseurs misent sur le marché des parkings. Il est plus accessible financièrement et moins contraignant que l'immobilier classique.

Alors qu'il y a plus en plus de véhicules en centre-ville, les places de stationnement ne sont plus suffisantes. Les parkings sont donc très recherchés. Qu'ils soient à la location ou à l'achat, ils représentent un très bon placement. Leur taux de rentabilité est de 4 à 6%, soit deux fois plus d'intérêt qu'un appartement. Et surtout, ils ne coûtent presque rien en entretien.



