Nos 5 rooftops préférés pour sortir l'été à Paris

Faites le test, parlez du Perchoir à un Parisien, vous verrez sa réponse. L'adresse est connue de tous. À l'entrée du Marais, à deux pas de la Mairie, sur le toit du célèbre BHV, Le Perchoir vous plonge dans une ambiance cosy : canapés et tables en bois récupérés, DJ sets et sessions live. Côté carte, on découvre des prix plus abordables (12€ le cocktail, 29€ la bouteille de rosé). Des assiettes mixtes sont également proposées. Un conseil, pointez-vous le plus tôt possible au pied du bâtiment, sous peine de patienter (très) longtemps.